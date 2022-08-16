النزاهة تسترد 1376 عقاراً عائداً للدولة

2022/08/16 | 14:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، 16 آب، 2022، عن نتائج أعمال لجنة الأمر الديواني...

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