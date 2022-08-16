العتبة الحسينية المقدسة تعلن إنجاز خمس وخمسين بالمائة من مشروع صحن العقيلة زينب عليها السلام

2022/08/16 | 14:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية

بالعتبة الحسينية المقدسة مواصلة العمل

في مشروع صحن العقيلة زينب (عليها

السلام) ضمن مشروع توسعة مرقد الإمام

الحسين (سلام الله عليه السلام)

وقال رئيس القسم المهندس حس

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