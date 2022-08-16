وزير الدفاع السوري في موسكو: بمساعدة الدول الصديقة حققنا تقدما في طريق النصر على الارهاب

2022/08/16 | 14:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، أن “سوريا وبدعم من الدول الصديقة، تتقدم بخطى ثابتة على طريق النصر على الإرهاب وإعادة الاستقرار”.وخلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، قال العماد علي […]

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