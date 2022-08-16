2022/08/16 | 14:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: oIIsX-V-z6k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. للمرة الثانية خلال أيام.. المالكي والخزعلي والحكيم في مرمى سهام الحنانة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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