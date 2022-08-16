العراق.. مقتدى الصدر يعلن تأجيل مظاهرات يوم السبت حتى إشعار آخر

2022/08/16 | 14:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر تأجيل موعد مظاهرات يوم السبت حتى إشعار آخر، مع الإبقاء على الاعتصام حتى تحقيق المطالب.

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