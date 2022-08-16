أبوظبي بعيني مصور وثّقها خلال السبعينيات.. هكذا بدت المدينة قبل العالمية

2022/08/16 | 14:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما انتقل صالح التميمي إلى أبوظبي في العشرينات من عمره، لم يتوقع اليمني أن تُصبح المدينة الإماراتية منزله للعقود الخمسة التي تلت ذلك.وإليك نظرة على المشاهد التي وثقها اليمني في المدينة خلال السبعينيات والثمانينيات عبر كاميرته آنذاك.

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