اندلاع حريق بمستشفى الكاظمية في بغداد (فيديو)

2022/08/16 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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اندلع حريق كبير، اليوم الثلاثاء، في مستشفى الكاظمية ببغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "حريقا كبيرا اندلع في مستشفى الكاظمية دون معرفة الاسباب"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني توجهت لمكان الحادث من اجل الاخماد".

وحصلت (بغداد اليوم)، على مشاهد توضح لحظات اندلاع الحريق في المستشفى.

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