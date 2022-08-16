العامري يستقبل بلاسخارت ويناقشان سبل معالجة الازمة الراهنة

2022/08/16 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

إستقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت، لبحث الازمة السياسية الراهنة.

وأشار بيان صادر من مكتبه في العاصمة بغداد تلقته (بغداد اليوم) الى "بحث الجانبان ابرز مستجدات الوضع السياسي وسبل معالجة الازمة الراهنة واستمرار دعم الجهود الوطنية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لمعالجة الانسداد السياسي القائم منذ عدة شهور".

يذكر ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري يقوم بجولات ولقاءات عدة لبحث الازمة الحالية وتقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والاطار التنسيقي بعد تصاعد حدة التصريحات بين الجانبين.

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