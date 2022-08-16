العثور على عبوة ناسفة قرب محطة لتحلية المياه شرقي بغداد

2022/08/16 | 14:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني عن العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع قرب محطة لتحلية المياه في (حي طارق) شرقي بغداد حيث تم تفكيكها بدون حادث.

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