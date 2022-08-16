2022/08/16 | 14:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمنع الحرب الأهلية..مقتدى الصدر يعلن تأجيل تظاهرة السبت الى اشعار آخر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمنع الحرب الأهلية.. مقتدى الصدر يعلن تأجيل تظاهرة السبت الى اشعار آخر) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمنع الحرب الأهلية.. مقتدى الصدر يعلن تأجيل تظاهرة السبت الى اشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).