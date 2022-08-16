الكاظمي يوافق على استقالة وزير المالية علي علاوي

2022/08/16 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر مطلع ان وزير المالية علي

علاوي قدم استقالته لرئيس الوزراء

مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء

المنعقدة حاليا وان الكاظمي قد قبلها

هذا ولم يتضح بعد أسباب الاستقالة.

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