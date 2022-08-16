تصعيد في شمال سوريا.. مقتل طفل وجندي في قصف متبادل بين القوات التركية والأكراد

2022/08/16 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل جندي تركي وأصيب أربعة آخرون في هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب على الحدود مع سوريا، الثلاثاء، بحسب بيان ولاية "شانلي أورفة" الحدودية.

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