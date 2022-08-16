2022/08/16 | 15:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو .. كوردستانيون يستذكرون ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4RRAT88lzr4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو .. كوردستانيون يستذكرون ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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