2022/08/16 | 15:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 08/16/2022 عن طلب وزير المالية علي...

ظهرت المقالة مصدر مقرب: علي علاوي يطلب الاستقالة من منصبه وبانتظار الموافقة الرسمية أولاً على المسلة.

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