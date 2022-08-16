العمل تؤكد ضرورة توفير الأموال لتغطية برنامج الحماية الاجتماعية

2022/08/16 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أكدت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، ضرورة توفير الأموال لتغطية برنامج الحماية الاجتماعية.

وذكر بيان للوزارة، أن "رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سناء الموسوي، ألقت كلمة في اجتماع عقد بوزارة التخطيط ضمن التعاون المشترك بين المنظمات الدولية مع الحكومة العراقية لتنفيذ برنامج إصلاح الحماية الاجتماعية (2021-2025) بدعم من الاتحاد الأوروبي".

وأكدت الموسوي، "ضرورة توفير السكن والخدمات الصحية والغذائية وتوفير الأموال الكافية لتوسيع تغطية برنامج الحماية الاجتماعية".

وشددت على "ضرورة تدريب الباحثين الاجتماعيين ورعاية الأطفال ضمن برنامج الحماية الاجتماعية".

وشارك في الاجتماع كل من وزارة التخطيط والتجارة واليونيسيف ومنظمة الغذاء الدولية وبرنامج الغذاء العالمي.

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