4 نجمات عربيات في افتتاح كأس العالم

2022/08/16 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تُشارك عدد من نجمات الغناء العربي في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة في دولة قطر، سواء بأغان جديدة في الحفل أو في فقرات غنائية، ومن المقرر إقامة البطولة في الفترة من 20 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين.

بلقيس أكدت الفنانة بلقيس مشاركتها في الحفل العالمي، وذلك بعد تداول أخبار حول ترشيحها للمشاركة، وأعادت بلقيس نشر الأخبار المتداولة، لتؤكد مشاركتها بعمل فني جديد لتقديمه في افتتاح البطولة الرياضية الأشهر في العالم.

رحمة رياض كما أعلنت أيضاً الفنانة العراقية رحمة رياض مشاركتها، وتحدثت على هامش حفلها الأخير في مهرجان قرطاج بتونس في برنامج “Et بالعربي” عن اختيارها للمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، وأعلنت أنها تجهز أغنية جديدة باللغة الإنجليزية، ولكنها لم تكشف علاقة أغنيتها الجديدة ببطولة كأس العالم أم أنها أغنية منفردة تطرحها الفترة المقبل.

نانسي عجرموتداولت أخبار أيضاً مؤخراً حول مشاركة الفنانة نانسي عجرم بأغنية جديدة في افتتاح البطولة، ولكنها لم تؤكد هذه الاخبار أو تعلق عليها رغم تداولها بكثافة على مواقع التواصل.

ميريام فارس وأعلنت ميريام فارس أنه جاري التفاوض مع الفيفا لمشاركتها في الحفل، مؤكدة أنها بدأت في اختيار الأغنية المناسبة للحفل، وقالت في حديث صحافي: “أقوم بالتحضير مع الفيفا لأكثر من عمل فني سيتم اختيار واحد منها لإصدارها في كأس العالم”

ويبدو أن افتتاح البطولة سيشهد تواجداً فنياً قوياً للنجمات العرب،إضافة إلى عدة مفاجآت عالمية، ومن بينها مشاركة فرقة bts الكورية بأغنية جديدة، وذلك رغم إعلان انفصالهم الفني المؤقت مؤخراً.

وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام على الإطلاق في العالم العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لعبت في كوريا الجنوبية واليابان.

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