طيف سامي وزيراً للمالية خلفاً للمستقيل علي علاوي

2022/08/16 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عينت وكيلة وزارة المالية العراقية، طيف سامي، اليوم الثلاثاء، وزيرا للمالية بدلاً من المستقيل علي علاوي.

ووافق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بوقت سابق اليوم، على استقالة وزير المالية علي علاوي من منصبه.

وقدم علاوي استقالته خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الآن إلى الكاظمي.

وعقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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