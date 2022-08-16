وزير عراقي يدعو الدول العربية لتوحيد سياساتها الاقتصادية لتحقيق التكامل

2022/08/16 | 16:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، اليوم، الثلاثاء، الدول العربية إلى العمل بإرادة قوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، من خلال رفع مستوى الأتمتة في المنافذ والمراكز الحدودية، والاستفادة من تطورات التحول الرقمي في تطوير التجارة …

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