الوكالة الرسمية: وزير المالية العراقي يقدم استقالته من منصبه

2022/08/16 | 16:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، إن وزير المالية، علي علاوي، قدم استقالته من منصبه.وقال مصدر مطلع، بحسب الوكالة، إن وزير المالية قدم خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم استقالته من منصبه.وعقد مجلس الوزراء العراقي، …

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