أنباء عن تكليف مؤقت لوزير النفط بادارة وزارة المالية

2022/08/16 | 16:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كلّف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، 16 آب، 2022، وزير النفط إحسان عبد الجبار،...

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