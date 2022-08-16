2022/08/16 | 16:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: انطلق صباح اليوم الثلاثاء، 16 أغسطس، الساعة 12:49 بتوقيت المحيط الهادئ من قاعدة فاندنبرغ...

ظهرت المقالة سلاح الجو الأمريكي يطلق صاروخ باليستي عابر للقارات أولاً على المسلة.

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