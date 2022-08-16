2022/08/16 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جريمة قتل بشعة هزت منطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية في مصر، حيث أقدم أب على قتل ابنه (12 عاما) وتقطيع الجثة "لأنه كان يضرب شقيقته" بحسب التحقيقات

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