نائبة تطالب الادعاء العام بتحريك دعوى ضد الحكومة

2022/08/16 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت رئيس كتلة الجيل الجديد النائبة

سروة عبد الواحد، اليوم الثلاثاء،

الادعاء العام بتحريك دعوى ضد الحكومة

ومنعها من طباعة الكتب المدرسية في

لبنان.

وقالت عبد الواحد في تغريدة على منصة

"تويتر" تابعتها

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