صباح اليوم.. إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من سلاح الجو الأمريكي

2022/08/16 | 16:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقطعت مركبة إعادة دخول الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

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