2022/08/16 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، إحالة القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال وشريكه حسين الغرابلي، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم عليهما بالإعدام.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحالة القاضي قاتل زوجته المذيعة شيماء جمال وشريكه للمفتي المركز الخبري الوطني.

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