2022/08/16 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



استمرار عمليات بغداد بفتح الطرق والازقة ورفع السيطرات مستمرة بعملها في جانبي الكرخ والرصافة المركز الخبري الوطني.

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