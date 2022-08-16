2022/08/16 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

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العامري يستقبل بلاسخارت ويناقشان أبرز المستجدات السياسية

استقبل الحاج هادي العامري في مكتبه بالعاصمة بغداد اليوم مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت.

وبحث الجانبان ابرز مستجدات الوضع السياسي وسبل معالجة الازمة الراهنة واستمرار دعم الجهود الوطنية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لمعالجة الانسداد السياسي القائم منذ عدة شهور.

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