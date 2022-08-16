وزير المالية يقدم استقالته والكاظمي يوافق ويكلف وزير النفط بمهام الوزارة

2022/08/16 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم وزير المالية العراقي علي علاوي، يوم الثلاثاء، استقالته من منصبه.

وقال مصدر في مجلس الوزراء، إن الكاظمي وافق على الاستقالة خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حاليا.



ولم يتضح بعد أسباب الاستقالة.

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