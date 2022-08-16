دراسة: بعض الأطفال يعانون من أعراض مستمرة جرّاء كورونا أو المتلازمة النادرة المرتبطة بها

2022/08/16 | 16:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصّلت دراسة جديدة إلى أنّ قرابة 30% من الأطفال الذين يدخلون إلى المستشفى بسبب "كوفيد-19"، أو المتلازمة الالتهابية المتعددة الأجهزة (MIS-C) النادرة المتّصلة بكورونا، عانوا من الأعراض بعد مرور أشهر عدّة على تشخيصهم.

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