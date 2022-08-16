عمليات بغداد تعلن استمرار العمل على فتح الطرق والأزقة ورفع السيطرات في بغداد

2022/08/16 | 16:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، إستمرار عملها بفتح الطرق والأزقة ورفع السيطرات في جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان، أنها “فتحت الطريق ورفع الكتل الكونكريتية في منطقة البيجية قرب محكمة الكرخ، ومنطقة الداوودي، شارع التانكي، محلة ٦١١، وكذلك رفع سيطرة ساحة السباع قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد العاشر ضمن قاطع الرصافة.

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