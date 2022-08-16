إتحاد الكرة العراقي: مباراة أسود الرافدين والمنتخب المكسيكي قائمة في موعدها

2022/08/16 | 16:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المباراة الودية التي ستجمع أسود الرافدين مع المكسيك، قائمة في موعدها من دون أي تغيير.

وقال الاتحاد العراقي عبر موقعه الرسمي أن “المباراة ستقام في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بإسبانيا”.

وأضاف أن “الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، يمتلك حقوق المباراة كافة في جميع أنحاء العالم، باستثناء أراضي العراق، حيث ستكون حصرية للاتحاد العراقي”.

وتابع الإتحاد “على القنوات العراقية الراغبة ببث المباراة تقديم عطاءاتها، والالتزام بالبث الأرضي، ولا يجوز بث المباراة فضائيا”.

يذكر أن الاتحاد المكسيكي طلب من نظيره العراقي في وقت سابق، ترشيح 3 لاعبين لعمل “برومو” خاص للمباراة الودية، التي تأتي ضمن تحضيرات المكسيك للمشاركة في مونديال قطر 2022، واستعدادات العراق لخليجي 25 بالبصرة.

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