2022/08/16 | 16:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلّف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزير النفط إحسان عبد الجبار، بمهمات إدارة وزارة المالية بـ”الوكالة”.

وقال مصدر مطلع أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلّف وزير النفط إحسان عبد الجبار، بمهمات إدارة وزارة المالية بـ”الوكالة” بعد الموافقة على طلب استقالة وزير المالية علي علاوي”.

وكان علاوي قد قدّم استقالته، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الوزراء الإعتيادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط بديلاً لعلاوي بـ”الوكالة” بعد تقديم الأخير استقالته من منصب وزير المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط بديلاً لعلاوي بـ”الوكالة” بعد تقديم الأخير استقالته من منصب وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).