اجتماع أمني يشدد على الإسراع بإنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

2022/08/16 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي

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عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الخامسة عشرة لعام 2022، برئاسة مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

حيث ناقش المجلس موضوع( موقف إجراءات تفعيل متطلبات مكافحة المخدرات في العراق )، ووجه بحثّ الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية على الإسراع بإنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، مع التأكيد على ضرورة تفعيل الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتلبية المتطلبات اللازمة في مجال مكافحة المخدرات في العراق، وإعداد تقرير نصف سنوي عن الإجراءات والإنجازات المتحققة وإرساله إلى أمانة سر مجلس وكلاء الأمن الوطني، لغرض الإطلاع على سير تقدم عمل الهيئة، واتخاذ التوصيات اللازمة لدعم تلك الجهود.

كما وافق المجلس على إبرام ( محضر تعاون بين وزارة العدل في الحكومة الاتحادية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان )، بعد تعديلها وفقا لما جاء في اجتماع المجلس.

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