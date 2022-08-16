وزير التخطيط: العراق يسعى لتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة

2022/08/16 | 16:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، سعي العراق لتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة، فيما أشار الى استمرار العمل على استكمال متطلبات الربط الكهربائي مع دول الخليج والسعودية والاردن.

وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "وزير التخطيط خالد بتال النجم شارك في مؤتمر الاخاء الاقتصادي الاستثماري والريادي الذي تنظمه جمعية الاخاء الاردنية العراقية في عمان، بهدف تمكين الاستثمار والاعمال في الوطن العربي، بمشاركة عدد من الوزراء الاردنيين وطيف واسع من رجال الاعمال من كلا البلدين، ومحافظ البنك المركزي العراقي".

وأضافت أن "وزير التخطيط استعرض في كلمته التي القاها في المؤتمر، واقع النمو الاقتصادي العربي، ومجمل التحديات التي تواجه تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية".

وأكد "وجود جملة من القيود الادارية والفنية ذات الصلة بالمواصفات والشحن وشهادات المصادقة، يضاف لها غياب سلاسل القيمة للمنتجات، وتأشيرات الدخول، واختلاف التشريعات العربية، وتحديات اخرى اسهمت في عدم تحقيق التكامل الاقتصادي العربي"، داعيا "الدول العربية الى توحيد سياساتها الاقتصادية، ومنح القطاع الخاص الدور الاكبر لتحقيق التنمية الشاملة".

وتحدث وزير التخطيط عن الميزان التجاري العراقي مع الاردن والامارات والمملكة العربية السعودية، مشيرا الى "تأسيس كل من المجلس التنسيقي (العراقي- السعودي) و(العراقي- الاردني-المصري)".

وجرى التركيز خلال عمل هذين المجلسين على محاور الطاقة والزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار المستدام، مؤكدا "استمرار العمل على استكمال متطلبات الربط الكهربائي مع دول الخليج والسعودية والاردن".

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