الاتحاد الأوروبي يدرس الرد الإيراني بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي

2022/08/16 | 17:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت المتحدثة باسم مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، 08/16/2022، تسلم الاتحاد الرد...

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