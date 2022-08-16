2022/08/16 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، إحالة أوراق القاضي، أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته المذيعة، شيماء جمال، وشريكه حسين الغرابلي، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم عليهما بالإعدام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. إحالة أوراق القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء وشريكه إلى المفتي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. إحالة أوراق القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء وشريكه إلى المفتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).