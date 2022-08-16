تأثير نتفليكس.. لِم تتوجّه النساء الأجانب نحو كوريا الجنوبية بحثًا عن الحب؟

2022/08/16 | 17:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتقد الباحثة مين جو لي أنّ ثمة أمرًا محيّرًا بشأن إقامة الشابات الغربيات في نزل الشباب في سيؤول..و بعد زيارة 8 نزل وإجراء مقابلات مع 123 امرأة، هل اتضح لها السبب؟

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