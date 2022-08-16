عاجل | رئيس الوزراء العراقي: غدا سوف أدعو قادة البلاد إلى حوار وطني عراقي

2022/08/16 | 17:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | رئيس الوزراء العراقي: قررنا في هذه الحكومة أن لا نتورط بالدم العراقي

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