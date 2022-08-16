الدولار يعاود الارتفاع ويصل الى اعلى مستوى

2022/08/16 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الدولار أعلى مستوى له في أسبوع،

اليوم الثلاثاء، بعدما أثارت بيانات

ضعيفة عن الاقتصاد العالمي، لاسيما في

الصين، مخاوف من حدوث ركود وألقت

بظلالها على عملات مثل الدولار

الأسترالي.

وبلغ مؤشر الدولار،

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