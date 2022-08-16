“كورونا” يهاجم السيدة الأمريكية الأولى

2022/08/16 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن مكتب السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.وقالت مديرة مكتب جيل بايدن، إليزابيث ألكسندر في بيان إن نتيجة الاختبار الروتيني للسيدة الأولى يوم أمس الاثنين جاءت سلبية، “ثم ظهرت عليها أعراض تشبه أعراض البرد ليلة الاثنين”.وأضافت: “جاءت نتيجة الاختبار السريع (RPCR) سلبية مرة أخرى، […]

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