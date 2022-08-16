2022/08/16 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء:* 🔵 للأسف ما زلنا نعيش التحديات السياسية والانسداد السياسي وانعكاساته على أداء الحكومة.إن الحكومة ليست طرفاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: لقد كان قرارنا في هذه الحكومة هو ألّا نتورّط بالدم العراقي المركز الخبري الوطني.

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