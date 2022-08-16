2022/08/16 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص..أعلن نادي الكهرباء الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بدء تدريبات الفريق استعداداً للدوي العراقي الممتاز المقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل.وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي الكهرباء خيام الخزرجي في حديث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء يبدأ تحضيراته استعدادا للدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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