بعد شهرين من ارتفاعهابنسبة 57%.. العراق يبيع سندات اميركية بنحو مليار دولار بدلًا من تحويل الاموال الفائضة إلى أصول

2022/08/16 | 17:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مع “تراكم” الاموال لدى العراق جراء الفائض الناتج من اسعار بيع النفط والتي من المؤمل ان تصل خلال عام لاكثر من 25 مليار دولار، توجه العراق لرفع حيازته من الاحتياطات سواء من العملة الصعبة او الذهب، او حتى شراء السندات الاميركية.

وبالفعل، رفع العراق حيازته من السندات الاميركية خلال العام الحالي باكثر من 57%، فاشترى في اذار سندات اميركية باكثر من مليار دولار، ومن ثم اشترى في نيسان باكثر من 4 مليار دولار لتصل حيازته من السندات الى 32.8 مليار دولار، مقارنة بنيسان عام 2021 والتي كانت 20.9 مليار دولار فقط.

ومن الطبيعي ان تستمر حيازة العراق من السندات الاميركية بالارتفاع مع استمرار ارتفاع ايرادات العراق من النفط لارتفاع اسعار الخامات، الا ان الغريب ان العراق قام بعد شهرين فقط من شراء سندات باكثر من 4 مليارات دولار، ببيع سندات بقرابة مليار دولار لتنخفض حيازته من السندات، الامر الذي يطرح تساؤلات عن سبب بيع هذه السندات وما اذا كان العراق “محتاج” لاموال بالرغم من ارتفاع ايراداته، حيث ان العراق اضطر لبيع السندات بدلا من الابقاء عليها والاستفادة من العائدات المحتملة منها.

وقالت الخزانة الاميركية ان “حيازة العراق من السندات الخزانة الأمريكية لشهر حزيران من العام 2022 انخفضت بمقدار 929 مليون دولار وبنسبة 2.82% لتصل الى 31.965 مليار دولار بعد أن كانت 32.894 مليار دولار في شهر آيار الماضي”، مبينة ان “هذه السندات ارتفعت عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 21.2 مليار دولار”.

واضافت ان “السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 15.939 مليار دولار وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 16.026 مليار دولار”، مشيرة إلى أن هذه السندات تمثل 0.4% من السندات العالم.

وسبق ان ارتفعت حيازة العراق من السندات الامريكية لنحو 33 مليار دولار، وبنسبة تبلغ 57% خلال عام، وكان من المؤمل ان يحصل العراق على ارباح تقدر باكثر من 300 مليون دولار وفق سعر الفائدة الجديد الذي اقره البنك الفيدرالي الاميركي.

وقالت الخزانة الاميركية حينها ان “حيازة العراق من السندات الخزانة الأمريكية لشهر ايار من عام 2022 ارتفعت بمقدار 4 مليارات و584 مليون دولار وبنسبة 13.94 % لتصل الى 32.894 مليار دولار بعد ان كانت 28.310 مليار دولار في شهر نيسان الماضي، مبينة ان “هذه السندات ارتفعت أيضا عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 20.9 مليار دولار”.

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