بالصور.. العاصفة الترابية تشتد وتسيطر على أجواء العاصمة بغداد

2022/08/16 | 18:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع تصوير: حسين الونانوثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع) أجواء العاصفة الترابية التي سيطرت اليوم على بغداد وأدت إلى تصاعد الغبار في مختلف أنحاء العاصمة.

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