2022/08/16 | 18:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشرت مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy)، 08/16/2022، تقريرا جديدا للكونغرس الأميركي حذر فيه أحد...

ظهرت المقالة قلق في الكونغرس..



عدد كبير من الكوماندوز الأفغان المدرَّبون في أميركا هربوا إلى إيران أولاً على المسلة.

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