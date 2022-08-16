2022/08/16 | 18:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن رئيس لجنة الأربعين في العراق الفريق مهدي الفكيكي، 08/16/2022، أنه تم إعداد خطة...

ظهرت المقالة العراق يعد خطة لدخول الزوار الإيرانيين عبر المنافذ خلال زيارة الأربعين أولاً على المسلة.

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