ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان

2022/08/16 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال العميد عبدالجليل عبدالرحيم، الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، إن عدد ضحايا الفيضانات والسيول فى السودان ارتفع إلى 75 قتيلا.

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