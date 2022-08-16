بالصور – نادي الشرطة يعلن تجديد عقده مع قائد الفريق علاء عبد الزهرة لموسم واحد

2022/08/16 | 18:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الشرطة، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد قائده علاء عبد الزهرة، لموسم جديد.

ويعد عبد الزهرة (34 عاما) من العناصر التي أسهمت في تتويج الشرطة بلقب الدوري الموسم الماضي، كما أنه أحد أكثر اللاعبين مشاركة بالدوري للموسم الـ18، منذ انطلاقة مشواره مع الزوراء في 2004/2005.

وكانت لـ”كاكا العراق”، محطات سابقة مع الأندية المحلية، أبرزها “الزوراء ودهوك”، كما خاض تجارب احترافية مع مس كرمان وتراكتور سازي الإيرانيين، والمريخ السوداني، وشباب الأردن، ومثل “الخور والخريطيات وقطر”.



وشارك مع المنتخب العراقي في 63 مباراة دولية، بمختلف المسابقات.

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