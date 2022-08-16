استقالة وزير المالية العراقي

2022/08/16 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير المالية العراقي علي علاوي استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم.، الكاظمي وافق على استقالة وزير المالية.

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