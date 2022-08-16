هل حسم رونالدو خياره في الرحيل عن مانشستر يونايتد

2022/08/16 | 18:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزال يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتقدم رونالدو سابقا بطلب لإدارة ناديه من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف، لرغبته في اللعب مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، نفى بعدها الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن يكون رونالدو أخبره بهذا الأمر، وأكد في أكثر من مناسبة، أن النجم البرتغالي ليس للبيع.

وأكد فابريزيو رومانو، أحد أكثر المتخصصين الموثوق بهم في مجال الانتقالات في عالم كرة القدم، على أن موقف رونالدو لم يتغير، وما زال يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وأشار رومانو، إلى أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل رونالدو، يعمل حاليا على إيجاد مخرج للاعب من ملعب “أولد ترافورد”.

وأضاف الصحفي الإيطالي: “ما زالت هناك احتمالية لرحيل رونالدو في الساعات الأخيرة من الميركاتو، كما حدث في الصيف الماضي”.

وختم رومانو: “يصر مانشستر يونايتد على أن رونالدو ليس للبيع، لكن خورخي مينديز يواصل استكشاف الخيارات”.

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